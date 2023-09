NAISTEJUTUD ⟩ «Sina ei tahagi teenida?» Ripakil raha ja kuidas see üles korjata

«Ei-ei-ei, mina ei taha mingit raha!» No hästi, siis me ei annagi sulle raha. Sulle piisab meeldimistest? Mõnusat tunnet kasvatab see küll, aga paraku mitte kontot. See kraam on kapitalina sama vähe väärt kui Monopoli rahahunnikud. Mõistlik inimene tasuta tööd ei tee ning hei, see võiks kehtida ka Instagramis.

Teenimine algab strateegiast

Kuidas Instagram teenima panna? «Selleks on mitu erinevat strateegiat,» tutvustab Katriin. «Alguses peab mõistma, kas sa oled mingisuguse ala ekspert, kas sul on mingeid teadmisi, mille pealt oleks võimalik teenida.» Naine kinnitab, et inimestel on ülirikkalikult kasulikke teadmisi, mida nad ise teinekord väärtuslikuks ei oskagi pidada. Küll aga loovad need suurt väärtust teistele kasutajatele. Kui inimene saab midagi kasulikku, väärtuslikku või huvitavat, on ta nõus selle eest maksma. Ei maksa karta, et see toob kaasa populaarsuse languse, võib minna hoopis vastupidi. Inimesed väärtustavad tasuta asju vähem kui neid, mille eest nad on raha välja käinud. «Teine strateegia on see, et oled lihtsalt ilus tüdruk, sa ei viitsigi rääkida sellest, et sa oskad võib-olla kokata. Tahad lihtsalt postitada ilusaid pilte endast, võib-olla oma koerast ja reisist.» Ka see võib üsna lihtsalt reklaamide ja koostööde kaudu korraliku sissetuleku tekitada.