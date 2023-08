Eesti mees: seks pole enam nii kirglik kui 30 aastat tagasi. Mis selle põhjus võib olla?

«Sageli mõtleb inimene oma peas, et tahaks midagi uut, kuid oma kaaslasega ta sellest ei räägi. Võib-olla tunneb temagi, et voodilinade vahel võiks rohkem särtsu olla, kuid ta ei julge sulle sellest rääkida? Kõige olulisem on maha istuda ja avatud kaartidega rääkida. Ütle talle, et igatsed kuuma seksi või midagi täiesti uut!» soovitab Marju.

Miks me ei taha rääkida? Seal on mitu põhjust. Esiteks, me ei oska, me ei tea, kuidas rääkimine käib. Teiseks on palju kaalul – see on ju meie jaoks tähtis suhe ja tähtis inimene! Kui tema reageerib teravalt, võib see teha meile haiget. Kolmas on teadmatuse hirm – rääkimata asjad on nagu lukus uksega tuba ja me päris täpselt ei tea, mis sealt välja võib tulla, kui me selle lahti teeme. Probleemi on lihtsam ära peita.