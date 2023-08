EBAAUS! ⟩ «Kui mees ütleb ei, siis on jutul lõpp. Kui naine ütleb ei, siis...»

Helena sõnul on Eesti muusikamaailm nii pisike, et kui kellelegi liiga teha, siis kõik teavad sellest, seega on igasugust ussitamist mõistlik pigem vältida. Sellega seoses on tal aga rääkida üks mõne aja tagune lugu, mis lõppes üsna mürgiselt. «Kui ma veel täitsa alustav artist olin, siis ma arvasin ka, et mul on väga lähedane sõber, kellega ma tegin laulu koos. See laul oli päris pikalt sahtlis ja ma ei tahtnud, et see laul enam pärast avalikustatakse.» Helena tundis, et on oma artistikarjääris vahepealse aja jooksul nii palju edasi liikunud, et ei näe sellel laulul enam väärtust, kuid sellele vaatamata otsustas kaasartist loo avaldada. «Ta ütles, et küll sa kunagi veel tänad mind,» räägib Helena, kuidas vastati tema soovile laul veebist eemaldada.