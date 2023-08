VASTA AUSALT ⟩ Need 5 küsimust võivad paarid kiiresti lahku ajada

Ebakindlus oma kallima suhtes võib tekitada palju stressi, kuid tervenemisele ja eneseleidmisele suunatud TikToki kontol on jagatud viite küsimust, mida endalt küsida, et seda dilemmat lahendada.

Silmi avavad küsimused aitasid mitmel inimesel oma suhetes selgusele jõuda. Näiteks jagas üks kommenteerija, et ta vastas kõigile küsimustele eitavalt ja otsustas seetõttu oma partneri maha jätta. Teine aga lisas, et tema eitavad vastused kinnitasid talle, et ta tegi õigesti, et oma kaaslase maha jättis.

Paljude jaoks olid nende vastused aga heaks kinnituseks, et nad on õnnelikes ja tervetes suhetes. Üks kommenteerija sõnas, et ta vastas kõigile küsimustele jaatavalt ning on väga õnnelik, et tema partner on lisaks ka tema parim sõber.