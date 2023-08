Bernard Hiller on Hollywoodi staaride üks nõutumaid arengutreenereid, tema õpilaste seas on näiteks Cameron Diaz ja Lindsay Lohan. Eksklusiivses intervjuus Naise portaalile rääkis Hiller oma tööst lähemalt.

Oma töösse suhtub Hiller äärmise kirglikkusega ning seda õpetab ta ka teistele. Kuus tundi järjest näitlemist õpetada ei ole talle mingi probleem. See, et ta südamest armastab laval olla, ei jää kellelegi märkamatuks. Hiller saabub ja lahkub lavalt energilise muusika saatel nagu tõeline staar ning esinemine sujub väga loomulikult. «Inimesed õpivad ikka läbi tegevuse, ainult jutustamisest ei piisa. Minu loengud on väga interaktiivsed. See on nagu tantsimine: sellest ei ole mõtet rääkida, seda tuleb praktiseerida!» ütleb Hiller.