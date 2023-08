NAISTEJUTUD ⟩ «Truudus on surnud! Kõik naised petavad, sest...»

Ametliku statistika järgi petetakse umbes igas neljandas paarisuhtes. Kuid nelja silma all tunnistab terapeudile oma petmisi 70 protsenti mehi ja 65 protsenti naisi. Varem usuti, et kõrvalsuhete peale on maiad eeskätt mehed, aga naised teatavad aina julgemalt ja valjuhäälsemalt – meie ka! Samuti on muutunud suhtumine: naine, kes teeb suhterindel, mida soovib, pole enam «langenud», vaid iseseisva, eneseteadliku naise võrdkuju. Nii võib isegi öelda, et uut on siin täna rohkem õrnema sugupoole kohta.

«Ma arvan, et need numbrid on veel liiga väikesed,» lajatab Kalev. «Küsimus on selles, kuidas petmist mõista. Mina leian, et kõik petavad, see protsent on saja ligi.» Saates vaidlevad tuliselt endine kuulus «praakmees» Raul Kalev ja paadunud romantik Kristinka.

Ilmad on taas kuumad, räägime tulistel teemadel. «Naistejuttude» saate külaline Raul Kalev ja saatejuht Kristina Herodes. Foto: Kristin Pajuste

Kust see tuleb?

Raul Kalev on veendunud, et kõik inimesed ei näe petmist kaugeltki mitte samamoodi. Mis ühes suhtes kohe suure tüli vallandab, tundub teises suhtes normaalse isikuvabaduse osana ja mitte keegi ei tee etteheiteid. Dramaatiliseks muutub iga kõrvale suunatud pilk või mõte inimese silmis, kes ise ei ole piisavalt enesekindel. «Siis ongi riid majas, tema jaoks see võibki olla juba petmine!»