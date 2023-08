UUT MOODI SUURPUHASTUS ⟩ Kuidas esimest ja viimast korda kõigest ebavajalikust oma elus lahti saada?

Vaikselt uksele koputava sügisega käib igal aastal kaasas justkui uus hingamine ja puhas leht. Sellega seoses on mõistlik ette võtta ka üks viimane suvine suurpuhastus. Maria Rannaväli rääkis oma podcast'i «Rannaväljaanne» uues osas KonMari korrastusmeetodi konsultandi ja Korrastuskunsti looja Mari-Ann Lumestega sellest, mida KonMari endast kujutab, kuidas võiks selle abil üles ehitada oma kodu korrastamise ja milliseid eluvaldkondi aitab see meetod veel puhastada.

KonMari on jaapanlanna Marie Kondo loodud korrastusmeetod, mis on kogunud populaarsust just oma personaalsuse ja lihtsuse poolest. Selle põhimõte seisneb selles, et pärast korrastamist jääksid sinu ellu ja koju alles vaid need asjad, mis sind päriselt rõõmsaks teevad. See aitab omakorda muuta kogu ellusuhtumist märgatavalt positiivsemaks.

«Me ei pea oma kodust tegema laoruumi. Oma kodu võiks olla meie oaas, kus on need meie kõige paremad asjad. See koht, kuhu sa lähedki õhtul maailma eest peitu ja kus sa tunned end kõige paremini,» räägib Mari-Ann.

«Me ei pea oma kodust tegema laoruumi. Oma kodu võiks olla meie oaas, kus on need meie kõige paremad asjad. See koht, kuhu sa lähedki õhtul maailma eest peitu ja kus sa tunned end kõige paremini.»

Mõtteviisi muutmine

Asjadega käib lisaks füüsilisele ruumile kaasas vaimne ruum, mille need enda alla võtavad. Saatejuht Maria sõnul tundis ta, et mida rohkem on tal toas asju, mis talle tegelikult enam rõõmu või väärtust juurde ei too, seda rohkem võtavad need ruumi tema peas.