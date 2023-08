Vanemad nimetavad 10 reeglit, mida nende lapsed peavad internetis järgima

Üle kolmandiku küsitletutest (34%) ütles, et nad muretsevad oma lapse turvalisuse pärast internetis, kuid iga kümnes tunnistas, et ta ei sea oma lastele internetis mingeid reegleid, mida nad peaksid järgima.

Ja vaid 32% on kehtestanud vanemliku kontrolli, et jälgida pilte ja videoid, mida nende laps sotsiaalmeedias postitab.

Uuringust selgus, et paljud pered ei tea, kuidas kaitsta oma lapsi internetis. Pooltel vanematest (49%) on raske otsustada, milliseid internetiohutuse reegleid rakendada. Samuti selgus, et 45% ei ole kindel, kui suur peaks olema lapse tavapärane internetivabadus –palju on ebakindlust, sest vanemate enda nooruses ei olnud mingeid suuniseid (või isegi internetti).