Pea meeles, et mõnikord on parem lahku minna

Me elame ühiskonnas, kus arvatakse, et naisega on midagi valesti, kui ta maha jäetakse. «Kindlasti sa ei pingutanud suhte püsimise nimel piisavalt,» on lause, mida igaüks pärast lahkuminekut vähemalt korra eriti just vanematelt inimestelt kuuleb. Kuid parem on olla üksi, kui elada koos kellegagi, kes haiget teeb või kellega lihtsalt kokku ei sobi.