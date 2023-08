NAISTEJUTUD ⟩ Miks suhted sügisel purunevad? 6 väga tavalist, valusat ja totakat viga on siin!

Miks nii paljud suvesuhted sügisel lõppevad? Sest me teeme väga samasuguseid vigu. Saates on külas suhetele pühendunud terapeut Eeva-Liisa Vahtra. Valgustame läbi kuus valusat, totakat ja kahjuks väga tavalist viga, mis suhetele saatuslikuks saavad. Neid märke teades on võimalik kohe ära tunda, kas see on lühike lugu või midagi pikemat.

Unistuste prints, kes müüb üle, mõtleb salamisi algusest saati: «Ah, ei hullu, see on nagunii ajutine....»

Saadet sellest, miks suhted lõppevad ja deitimine hukka läheb, soovisid meie kuulajad. «Oo, see on mu lemmikteema,» rõõmustab terapeut ja enesearengu teejuht Eeva-Liisa Vahtra. «Deitimisest on vaja rääkida, sest nii palju asju tehakse valesti! Ka mina olen neid viga teinud ja just selle läbi need teadmised saanud.»

Tema on suure osa oma tööst pühendanud sellele, et aidata inimestel tervemaid ja õnnelikumaid suhteid luua. Võib tunduda tohutu maagia ja õnnemäng – tegelikult ei ole. On selged vead, mis algusest peale paika panevad, et see suhe kestma ei jää. Ja ka head alused, mida teades ja algusest peale rakendades muutuvad suhted märksa paremaks. Räägime mõlemast, alustame vigadest.

Eeva-Liisa Vahtra, enesearengu teejuht avaldab vead, mille pärast meie suhted lõppevad. Foto: Kristina Herodes

Vead, mis määravad – see suhe lõppeb peagi

Sügis on lokkav närtsimise ja kustumise aeg. Nagu kaovad lilled ja ühepäevaliblikad, nii leiavad oma kurva lõpu ka suhted, mis pole loodud kestma. Kust aga aru saada, et see suhe polegi loodud kestma? Ilusaid sõnu räägitakse ja suuri lubadusi pillutakse alguses ju kõikides suhetes... Erinevused on siin: