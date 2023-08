RANNAVÄLJAANNE ⟩ Kuidas jõudsin jõusaali vetsus nutmisest iganädalase trenni armastamiseni?

Suurem eesmärk aitab hoida sihti silme ees

Nagu kõigega elus, on ka trenni teha kordades lihtsam, kui sul on siht või eesmärk silme ees. Ma ei räägi siinkohal kaalunumbrist või kulutatud kaloritest, joostud distantsist või tõstetud raskustest. Tõsi, kõik eelnimetatud võivad olla konkreetsemad verstapostid, mille järgi saad pikas plaanis oma arengut näha, aga minu kogemusel ei ole need kunagi suure sihina toiminud. Just kalorid ja distants on põhjus, miks ma teismelisena üldse sinna jõusaali WCsse nutma sattusin ehk endale uut trennifilosoofiat luues unustasin ma need näitajad esialgu üldse ära. Sain aru, et trenni ja liikumise suurem roll minu elus on hoida minu keha ja organism terve ja õnnelikuna. Võttes see selge põhimõte iga jalutuskäigu/jooksu/jõusaalitrenni lõppeesmärgiks, nägin kohe erinevust ka kõikide tehtud trennide kvaliteedis. Ma ei surunud end rohkem jooksma, kui põlved andsid juba ammu märku, et enam ei jaksa, ja alustasin jõutrenni rahuliku südamega kõige väiksematest raskustest.