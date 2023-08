«Pikem eluiga ja aktiivne seksuaalelu on omavahel tihedalt seotud,» avaldab dr. Amy Killen, kes on USA-s üks nõutumaid tüvirakke siirdavaid arste. Dr. Killen ütleb, et aitab oma klientidel vananemist tagasi pöörata, keskenduses eelkõige naha ja seksuaalorganite tervisele.