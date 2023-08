TOORVEGALNUS SAI SAATUSLIKUKS ⟩ Ekstreemsel dieedil olnud sotsiaalmeediastaar suri nälga

Naise sõbrad ütlesid, et ta läks viimastel kuudel üle veelgi piiravamale dieedile, mistõttu oleks tal olnud vaja otsida arstiabi. Üks Samsonova sõber meenutas, et nägi naist mõni kuu tagasi Sri Lankal ning ta nägi väga kurnatud välja. Lisaks olid sõbra sõnul naise jalad väga paistes ning neist immitses lümfivedelikku. Samsonova sõber jagas, et ta elas naisega samas majas ning kartis iga päev tema elu pärast. Sõber proovis teda veenda abi otsima, kuid naine ei soovinud seda.