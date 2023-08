Paljud inimesed usuvad, et tüvirakuteraapia abil on võimalik aega tagasi keerata. «See aitab inimestel kauem tervemalt elada,» kinnitab dr. Amy Killen, kes on USA üks nõutumaid tüvirakuteraapiat praktiseerivaid arste.

Naise portaalil avanes võimalus dr. Killeniga intervjuuks kohtuda ning välja selgitada, kuidas tüvirakud õigupoolest vananemist peatada aitavad.

«Alguses lahendasime inimeste üksikuid probleeme ja süstisime konkreetseid piirkondi, mis neile muret tegid, nagu näiteks põlved, aga meie juurde hakati tulema üha laiaulatuslikumate probleemidega,» räägib Amy. Aastal 2018 sattus tema klientide hulka kuulus biohäkker Dave Asprey ja tegi ettepaneku kogu keha hõlmavate süstide tegemiseks. Amy oli nõus.

Kuna Euroopas kehtivad tüvirakkudega seoses karmimad reeglid, käivad huvilised eksklusiivset protseduuri sageli saamas just USA-s. «Tegu on valdkonnaga, millest on räägitud juba paar kümnendit, kuid üha enam suunatakse sinna nüüd ka raha erinevate uuringute tegemiseks, et välja selgitada, kas protseduur on lõikuste ja ravimite kõrval rakendatav alternatiiv,» ütleb dr. Killen.

Dr. Amy Killen vastab

Mida tüvirakuteraapia endast kujutab?

Tüvirakud võetakse inimese enda või kellelgi teise kehast ning sisestatakse süstimise teel erinevatesse piirkondadesse. Tüvirakud on head, kuna need vastutavad meie erinevate organite ja kudede heaolu ja toimimise eest. Kui sa lõikad omale kätte, siis on just tüvirakud need, mis vastutavad haava paranemise eest. Vananedes jääb tüvirakke vähemaks ja need ei funktsioneeri enam nii hästi. Toon näite: olen 47aastane ning kui mina omale kätte lõikan, võtab paranemine palju rohkem aega kui minu 13aastasel pojal. Tüvirakuteraapias kasutamegi neid võimsaid taastavaid rakke, et aidata kehal end kiiremini tervendada.