USKUMATU SAAVUTUS ⟩ Naine püstitas 10 maailmarekordit, et täita sadade vaesuses virelevate laste unistusi

Raha kogumine läks üha edukamalt, kuid sellest siiski ei piisanud. Kui Maria ajakirjandusega ühendust võttis, et neile oma uutest rekorditest rääkida, anti talle mõista, et jooksmine on juba igav ning ta võiks midagi uut proovida. Niisiis läks naine taas guugeldama ning sai teada, et kui ujuda üle La Manche'i väina, siis on see nagu ujumismaailmas Eversti otsa ronimine. «Mõtlesin, et vau, see on nii erinev!» ütles Maria, kes otsustas väljakutse vastu võtta hoolimata asjaolust, et ei osanud isegi ujuda(!) «Ega arst ei ole juba sündides arst, vaid alles õpib selleks elu jooksul. Nii saan ka mina õppida üle väina ujujaks,» oli ta endas kindel.