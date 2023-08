Naine avaldab, kuidas temast sai 10 Guinnessi rekordi omanik: «Mulle öeldi, et parim, mis minust saab, on hakata koristajaks.»

Marial õnnestus leida uus sponsor, kes maksis talle üüri. Nüüd pidi ta leidma vaid viisi, kuidas lapsed tagasi kooli saada. «Mulle öeldi, et tee midagi, mis kõnetab kogu maailma, mitte ainult Portugali või Dubaid. Öeldi, et jookse maratone kõigil seitsmel kontinendil. Mõtlesin, et teen veelgi paremini - ma jooksen ultramaratone kõigil seitsmel kontinendil ... ja teen seda võimalikult kiiresti!» ütles Maria, tõestades taaskord, et ta väljakutseid ei karda.

Raha kogumine läks üha edukamalt, kuid sellest siiski ei piisanud. Kui Maria ajakirjandusega ühendust võttis, et neile oma uutest rekorditest rääkida, anti talle mõista, et jooksmine on juba igav ning ta võiks midagi uut proovida. Niisiis läks naine taas guugeldama ning sai teada, et kui ujuda üle La Manche'i väina, siis on see nagu ujumismaailmas Eversti otsa ronimine. «Mõtlesin, et vau, see on nii erinev!» ütles Maria, kes otsustas väljakutse vastu võtta hoolimata asjaolust, et ei osanud isegi ujuda(!) «Ega arst ei ole juba sündides arst, vaid alles õpib selleks elu jooksul. Nii saan ka mina õppida üle väina ujujaks,» oli ta endas kindel.