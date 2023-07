NARKODIILID JA PLAHVATUSED ⟩ Filmikaksikud Eskod avavad tulevase filmi telgitaguseid

Hetkel Londonis magistrikraadi omandavad Eskod on oma esimese täispika filmi võtete jaoks tulnud üürikeseks perioodiks tagasi kodumaale. Nende peale on läinud lahti tormijooks: hiljuti käisid nad saates «Kuulsusega kohtingul» ning on figureerinud ka näiteks Brigitte Susanne Hundi ja Maiani Instagrami story'des. Just lauljatar Maianiga koos saabusid nad ühel päikselisel juulikuu hommikul «Rannaväljaande» salvestusele. Oleme neid oma podcasti juba ammu proovinud saada, kuid senini on nad jäänud kättesaamatuks.

Hommikohv käes, võtavad vennad oma kohad sisse Postimehe kõrgete lagedega ja hiiglaslike maalidega täidetud koridori diivanitel. Muidugi viskame kõigepealt nalja selle üle, et kumb on siis ikkagi Romet ja kumb Raul, kuna nende välimused on tõesti äravahetamiseni sarnased ning isegi riietus on valitud peaaegu, et üks ühele. Märtsis andsid nad intervjuu Anne & Stiilile, mille jaoks tehti neist ka alasti fotod. Sellest loodi graafiline kujundus, kus vennad seisavad kõrvuti ning juurde on märgitud kõik nende välised sarnasused ja erinevused. Olles põhjalikult neid erinevusi üritanud meelde jätta, vastasime enda arvates täiesti õigesti. Noormeeste kihistamise peale saime aga teada, et neil on komme pulli teha ja nimesid vahetada. Seega tõepoolest, isegi Anne & Stiili joonisel on nimed vahetuses. «Kui ma ütlen midagi Rometi nime alt, siis keegi ei saa mulle öelda midagi. Ma ütlen, et mina ei öelnud seda ja Romet saab öelda, et tema ei öelnud seda. Siis keegi ei teagi, kes mida ütles,» räägib Raul.