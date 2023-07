ENDISE VENE NAISSPIOONI PALJASTUSED ⟩ Putiniga samas akadeemias õppinud eriagent: «Venemaal mõtleb iga mees, et ta on James Bond»

38-aastane Aliia Roza, kes on praegu Ameerika Ühendriikides elav motivatsioonikõneleja, filantroop, telesaatejuht, produtsent, näitleja ja suunamudija on üles kasvanud Venemaal ning aastaid töötanud eriagendina Vene luure kasuks, kuid siis tagakiusatud ning põgenenud läänamaailma. Aliia avab venelaste mõttemaailma, räägib militaarakadeemias õpetatud tehnikatest, hiljem spioonina töötamise ajast ning proovib lahti mõtestada Venemaa presidendi Vladimir Putini mentaliteeti.

Väljaandele The Sun antud intervjuus, ütleb Aliia Roza, et diktaator Putini võimutuleku ja tema kurikuulsa «kangelase» kuvandi eest vastutab just agendiks õppimise ajal akadeemias omandatud propagandistlikud manipuleerivad tehnikad. Need oskused arenesid aastakümneid nõukogudeaegse luure suletud maailmas, enne kui ta 2000. aastal oma nime hakkas kõigepealt Venemaal ja siis maailmaareenil tegema.

Vene luure jaoks aastaid töötanud Aliia Roza. Foto: Caters News Agency/Caters News Agency

Kui Putin oli umber 15-aastane, marssis ta KGB direktoraati sisse ja palus endale tööd, teadmata, et komitee ei aktsepteeri juhuslikke sisseastumisi ega avaldusi. Seepeale avastas noor mehehakatisest Putin, et tal on vaja sõjalist väljaõpet või kõrgharidust enne, kui spiooniagentuur üldse kaalub teda tööle võtmast.

«Sellest hetkest hakkasin valmistuma sisseastumiseks Leningradi ülikooli õigusteaduskonda,» meenutab Putin oma esimeses autobiograafias «Esimene inimene».

«Põhjus, miks ma paljastasin oma näo ja elan avalikku elu, on see, et see on minu ja mu poja kindlustus. Mida avalikum ma olen, seda rohkem saan olla vaba.» Aliia Roza

Viimase ülikooliaasta jooksul pöördus Putini poole võõras mees, kes küsis, kas nad võiksid rääkida «potentsiaalsest karjäärist». See oli Putini lapsepõlveunistuse täitumine ning sellele järgnenud viis aastat spioonikoolitusi kujundasid tema isiksust tulevaseks karjääriks.

Noor Vladimir Putin. Foto: Russian Archives/ZUMAPRESS.com

«Ta sai õpitud tehnikatest nii võimsaks... Ma tean ka neid tehnikaid. Kuid, siis hakkas [Putin] ta seda moraalse kasu vastu kasutama,» rääkis Aliia.