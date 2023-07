Kuulsus on alati tõmmanud inimesi. Ilmselt ei ole see üllatav, et kuulsatel inimestel võib olla sekspartnerite arv keskmisest suurem. Kuid mõned neist numbritest tunduvad lausa šokeerivad – kas nad üldse midagi muud tegid? Allpool on kirjas kuulsad tegelased, kes vähemalt väidavad, et neil on olnud hulgaliselt voodipartnereid.