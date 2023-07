MIDA TEHA? ⟩ Kõige tavalisemad mured, millega naised psühholoogi poole pöörduvad

On uskumusi ja ühiskondlikke ootusi, mis tuleb läbi töötada, ütles Emma Mahony. Paljud arusaamad raseduse ja emaduse kohta on tõeliselt juurdunud. Sa võid otsustada lapsendada, kui oled 45; rasestuda aastaid pärast oma sõpru või otsustada üldse mitte lapsi saada, ja see kõik on okei. Mahony sõnul on oluline normaliseerida need vestlused – naiseks olemine ei ole ühemõõtmeline. Hukka mõistmise asemel võiksime olla teise naiste valikute suhtes uudishimulikumad ja avatumad.

Enesehinnang ja -väärtustamine

«Ma ütleksin, et enamik naisi, keda ma näen ... on üleüldiselt väga karmid enda vastu,» ütles Mahony. Ta lisas, et kunagi ei ole liiga hilja alustada tööd iseendaga. Enda parem tundmaõppimine ja oma piiravate uskumuste mõistmine võib lõpuks aidata kahjulikust tsüklist välja murda. Päeviku pidamine, tugirühmad ja teraapia on kõik viisid, kuidas ennast sügavamalt mõista, kirjutab Huffington Post.

Surve, et pead kõike jaksama

On sügavalt juurdunud arusaam, et naised peavad kõike suutma – töötama, koristama, süüa tegema, lapsi kasvatama – ilma igasuguse abita. Ja mitte ainult, kõike seda tuleks teha, lai naeratus näol.

Brown ütles, et ta töötab oma klientidega, et need ootused lahti mõtestada, sealhulgas seda, kust ja millal need tulevad. Üldiselt, kui inimesed «teevad kõike», soovivad nad kõigile meeldida, ja see on probleem.

Ärevus