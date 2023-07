VAATA GALERIID ⟩ Esimese nädala tipphetked: Mindvalley tõi Eestisse koolitajate koorekihi

«Ei ole lihtne veenda üht meest, kes on juhtumisi sinu isa, astuma välja oma mugavustsoonist, aga täna on mul au teile näidata selle veenmise tulemust, mis on pea 160 000 õpilast, kes on minu isa koolitusi ostnud,» muljetas Naraine, mille peale teatas ta, et tema ema ja isa on ka publikus ning seejärel astus aplausi saatel lavale Roy Naraine, kes jagas oma inspireerivat lugu.

India juurtega tüdruk, kes sai ootamatult kõne Deepak Chopralt

Sahara Rose elas Indias. Kahekümnendate alguses oli ta tervis nii halb, et tekkisid menopausieelsed sümptomid. Arst kirjutas talle välja suures koguses ravimeid ning ütles, et lapsi ta selles elus ei saa. Saharat see diagnoos ei rahuldanud ja ta otsustas minna õppima maailma vanimat meditsiinisüsteemi Ayurvedat. Sahara asus kirjutama raamatut Ayurvedast ja kolis oma vanaema juurde Ameerikasse, kuna lastetu elu tekitas ema ja isaga konflikte.

Algaja õnnega koos, juhtus Sarah ühel konverentsil kokku tunnustatud alternatiivmeditsiini õpetaja Deepak Chopraga ja otsustas saata talle oma raamatu ülevaatamiseks.

Ühel päeval palus kodutu liikumispuudega mees, et keegi aitaks teda ühest punktis teise. Sahara, kes kiirustas just kohtumisele, otsustas palvele vastu tulla, vaatamata asjaolule, et mehel võisid olla ilmselt kirbud või mõni nakkushaigus. Kui ta oli mehe rongile aidanud ja jätkas oma teekonda, helistas talle ootamatult Deepak Chopra isiklikult teatades, et Sarah raamat jäi talle silma ning kutsus ta kohtumisele. Tänaseks on Sahara kirjutanud mitu bestseller’it ja tema podcast on iTunes'is kõige populaarsem spirituaalse suunitlusega podcast.

