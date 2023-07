TEINE NAISKOLLEEG — VAENLANE VÕI LIITLANE ⟩ Miks naised kiusavad üksteist tööl?

Kaitsemehhanism

Naised on võidelnud ja jätkavad võitlust selle nimel, et neid nähakse võrdsena oma meessoost kolleegidega. Tippu tõusnud naised võtavad sageli agressiivsema juhtimisstiili, et sisse sulanduda ja justkui ellu jääda. Seda tuntakse kõige sagedamini toksilise maskuliinsusena. See tähendab seda, et naised jäljendavad oma meessoost kolleegide juhtimisstiili, isegi ka siis, kui tegemist on ebameeldiva juhtimisstiiliga. Naised võivad kaotada emotsionaalselt iseenda või oma olemuse sellest, kes nad tegelikult on, et sobituda kõrgemate juhtide sekka. Veelgi enam, kui naine on mingil ametikohal uus, teeb ta kõik selleks, et sulanduda kultuuri.