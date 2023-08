NAISTEJUTUD ⟩ Kooselu Eesti moodi – algus on ilus, aga miks me ikkagi lahku läheme?

Toivo Niibergi raamatuid

«Pilguheit inimhinge peeglisse»

Psühholoog, nõustaja ja teadlane Toivo Niiberg selgitab endale omases loogilises ja humoorikas laadis, kuidas meie käitumine on otseselt seotud sellega, mis meie hinges toimub. «Kes ei saa hästi läbi iseendaga, ei saa läbi ka teistega.» Raamatust leiab palju praktilisi soovitusi ka enesekehtestamise kohta.

«Ela ja küsi! 500 elulist küsimust»

Raamat on nagu tark mees taskus, mis annab vastused paljudele elus olulistele küsimustele. Vajalik igale lapsevanemale, sest lapsed juba oskavad küsida, ning ideede varasalv igale inimesele, keda elu sügavalt huvitab.

«Aforismid ja maksiimid»

Toivo Niibergi ütlemised on nii mahlakad, tabavad ja täpsed, et lähevad kergesti rahva hulgas levima. Siin on need kõvade kaante vahel. Kas teadsid, et armukadeduse taga on lapsepõlves väljaelamata ja teadvustamata hirmud? Tegu pole niisama sõnadega žongleerimise, vaid sügavalt tunnetatud mõtteterade kogumikuga, kuhu tasub süveneda.

«Poisist meheks»

Maailm on vabam kui iial varem, kuid sellega kaasneb palju segadust. Kes on mees ja kuidas mehe mõõtu välja anda? Just vähe toetust ja selgust on põhjus, miks meeste seas on palju hirme ja emotsionaalseid probleeme. Toivo Niiberg selgitab kenasti, kuidas üks lugupidamist väärt mees enesekehtestamisega toime tuleb – nii agressiivsus kui ka allaandmine on vale tee.

«Sõbraks olemise kunst»

Toivo Niiberg valutab südant, et lähisuhted jäävad aasta-aastalt üha pealiskaudsemaks ning lähevad aina materialiseeruvamas maailmas üha rohkem kaubaks ja müügiks. Raamat annab südamlikult nõu, kuidas sõprussuhteid luua, hoida ja arendada, muutumata pealetükkivaks või jäämata liiga kaugeks. Autor soovitab: «Hoidke sõpru ja ärge koguge neid nagu postmarke!»

«Suhtlemise kuldreeglid»

Kergelt ja kaasahaaravalt kirja pandud soovitused, mis aitavad suhetega märksa sujuvamalt hakkama saada. Humoorikas, hariv ja väga rakenduslik raamat, mida aeg-ajalt üle vaadata, et lahendusi leida.

«Enesekehtestamine – ei või jah?»

Siit raamatust saad põhjalikumalt teada, mis vahe on kehtestaval, agressiivsel ja altruistlikul käitumisel. Kuidas öelda ei? Tutvustatakse toimivaid enesekehtestamise tehnikaid. Raamat on kahjuks läbi müüdud, aga leitav järeluturult.