Dalí Karat: suhtes on tõeline tugevus see, kui sa...

Teadvustamine, et meis kõigis on olemas nii naiselik kui ka mehelik energia, lubab igaühel jääda iseendaks, kasutada oma tugevusi ja samas hoida suhetes vajalikku tasakaalu. Selle teadmise päriselt ja sügavalt omaks võtmine annab jõu ennast täielikult ja ehedalt väljendada just sellisena, nagu parasjagu oled. See omakorda aitab paremini ennast aktsepteerida, väärtustada ja teostada – ehk kokkuvõttes elada täisväärtuslikku ja nauditavat elu.

Naiselik vs. mehelik energia

Naiselik ja mehelik energia on oma olemuselt erinevad. «Naiselikku energiat seostatakse sageli intuitsiooni, kasvatamise, loovuse ja empaatiaga, samas kui mehelik energia kehastab enesekehtestamist, loogikat, keskendumist ja sihikindlust,» selgitab õnnekoolitaja. Nende energiate koosmõju omaks võttes saavad inimesed kasutada sünergiat, mis ühendab mõlema maailma parimad omadused. See sünergia suurendab probleemide lahendamise võimet, aitab kergema vaevaga olulisi otsuseid langetada ja panustab iga eluvaldkonna paremini ja sujuvamalt kulgemisse.

Dalí sõnul mõjub nii romantilistes kui ka argisuhetes naiseliku ja meheliku energia koosmõjus tegutsemine suhte dünaamikale tasakaalustavalt: «Kui mõlemad partnerid tunnevad, et neil on õigus kehastada oma tõelist olemust ja väljendada oma siiraid tundeid, loob see harmooniat ja vastastikust austust. See võimaldab sügavamalt mõista üksteise tugevaid külgi ja olla ka haavatav, mis on usaldusliku suhte aluseks.»