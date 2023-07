NAISTEJUTUD ⟩ «Ma oleks nii väga tahtnud oma tillukest tütart sülle võtta, aga see polnud võimalik...»

Kui eluraskuse anum on pilgeni täis, on abiks isegi see, kui sealt naermise käigus kasvõi natukene maha loksub – vähemalt jaksad seda kanda.

Marii Parts on särav ja enesekindel naine, kes on tulnud läbi tõsistest elutraumadest.

​Eesti emad ja lapsed

Naised otsustavad emaks saada palju hiljem kui paarkümmend aastat tagasi. Viimase 20 aastaga on esmasünnitaja vanus tõusnud neli aastat. Tänapäeval on see 28,6 eluaastat, kuid 2003. aastal oli 24,7 aastat. Terviseriske see nihe otseselt ei suurenda, küll aga võivad need lisanduda järgnevate raseduste puhul, kui laste vanusevahed planeeritakse suuremad. Samuti võib probleemiks kujuneda emaks saamise aja liiga kaugele nihutamine, olgu karjääri pärast või muudel kaalutlustel. Peale 40 eluaastat langeb viljastumise tõenäosus märkimisväärselt.

Sündimus on languses: kui 2021. aastal sündis 10 077 eesti last, siis 2022. aastal oli see arv 8947 ehk 1130 last vähem. Kõigi Eestis elavate eri rahvuste esindajate peale kokku sündis 2022. aastal 11 646 last.

Eestis on sündimus kogu taasiseseisvuse ajal olnud tunduvalt väiksem kui rahvastiku loomulikuks taastumiseks vaja oleks.

Teisalt on just Eestis väga turvaline emaks saada. Eestis on vastusündinud ülejäänud maailmaga võrreldes paremini kaitstud ja saavad paremat arstiabi. Oluline näitaja on imikusuremus, mis on Eestis üks kogu maailma väiksemaid. Eestis suri 2019. aastal tuhandest elusana sündinud lapsest vähem kui 1,6 imikut.