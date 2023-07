NAISTEJUTUD ⟩ Uhhuu-oht on täiesti reaalne! See seisneb…

Eneseareng kui elustiil

Kõigi nende ohtude ja võimaluste koosmõjul on Maria Baydar märganud, et puutudes kokku supervaimsetega, kes on reaalse maailma ja maisusega ühenduse kaotanud, teeb terve talupojamõistus kohe järelduse: see eneseareng ongi üks ohtlik värk! Ma parem ei kisu. Paraku pole ka see tee õnneni. «Eneseareng ei pea olema midagi erilist või keerulist, see võiks olla elustiil, mitte järjekordne kohustus,» julgustab Maria. «Tegelikult oleme vaimsed olendid, teame me seda või mitte. Meeldiv, sügav vestlus hea sõbraga – see on ka enesearengu osa! See ei tohiks olla meie elust eraldi. Eneseareng on meeldiv, põnev seiklus!»