Paljud inimesed võivad arvata, et unepuudus põhjustab lihtsalt väsimust, kuid unepuudus mõjutab meid palju terviklikumalt.

Üllatavalt suur hulk täiskasvanuid kannatab sama probleemi all, sageli sellest teadmata. Paljud võivad arvata, et magavad piisavalt, kuid tegelikult koguneb neil öö jooksul liiga vähe unetunde. Paljud inimesed isegi ei oska tõlgendada märke, mis ütlevad, et nad peaksid rohkem magama.