lahe või ebanormaalne? ⟩ Ema viis enda imiku Ibizale pidutsema

Gabby sai enda esimese klubikogemuse päikselisel peosaarel, olles ise vaid neljakuune. Vaatamata netirahva hoiatustele, et beebiga ei tasuks rannaklubisse minna, teatas Margo Daily Starile, et neil oli seal väga lõbus. Tiktokist on näha, et värske ema külastas Playa d'en Bossa kaldal asuvat rannaklubi Nassau, vahendab Daily Star.

Naine selgitas, et Gabby armastab muusikat ja pidusid ning on elus juba palju reisinud, seega on ta ka päikesega harjunud. Ühendkuningriigis sündinud laps on külastanud oma esimese eluaasta jooksul juba 12 riiki – ta on käinud Norras, Hispaanias, Taanis, Portugalis, Venemaal, Kasahstanis, Bahreinis, Jordaanias, Tais, Araabia Ühendemiraatides ja Saudi Araabias, millest viimasesse kolib pere aasta lõpus elama.