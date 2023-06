Eesti kaunitar Teele ajab oma inglinäo ja mahlakate kurvidega mehed hulluks. Vähesed teavad, et tegelikult on ta raskelt haige tüdruk, kes elabki ainult unistustes. «Mõnikord ei suuda ma seista, liigun ratastoolis,» ütleb Helery Teele Tõkke. «Ja seksiks jätkub mul jõudu... ikka päris harva.»

Naised peavad dieeti, aga meeste meelest ilus naine on palju lopsakam kui see, mida meie, naised, ise ilusaks peame. Mehed tahavad, et ikkagi oleks, kust kinni võtta. Voldikesi peab natuke ikka olema. Kõhuvoldike, pepuvoldike, rinnavoldike.

Ma ei salga, see on ikka väga korralik teenistus. Kui enne olid tuttavad kadedad, siis nüüd on vihased! Olen leidnud oma niši, mis inimesi erutab. Ma ei varja, et ka erootiliselt olen aina julgem...