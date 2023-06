FÖÖN KAPIST VÄLJA! ⟩ Hämmastav põhjus, miks juuksur ei lase oma juustel kunagi õhu käes kuivada

Oleme harjunud kuulma, et juuksehoolduses on kuumtöötlus üks igavesti halb asi, mis kahjustab juukseid. Juuste föönitamine. lokitamine või sirgendamine võib eemaldada juuksekarvast loomulikud õlid, kuivatab karva ja põhjustab selle murdumist, katkemist ja lõhenemist. Kuid Abbey Yung kinnitab, et see pole must-valge tõde.