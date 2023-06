5 lihtsat nippi, kuidas nädalaga üle kilo alla võtta

Väga paljudel ei pruugi jaguda entusiasmi ja energiat, et oma elustiilis suur muutus sisse viia või ranget toitumist – eriti just suvel – järgida. Siis tuleks tähelepanu pöörata väikestele muudatustele ja asjadele, mida oleks igapäevaelus lihtne teha.

Need nipid on järgmised:

Kui oled teleri ees, oled nii keskendunud vaadatavale, et sööd märkamatult palju rohkem kui peaksite.

Suvel on raske jäätisele vastu panna. Soovitatav on eelistada sorbette, sest need sisaldavad võrreldes koorejäätisega vähem kaloreid.