NAISTEJUTUD ⟩ Sa ei kannata käsutamist? Palju õnne, see näitab, et oled...

Head uudised, sõbrad! «Rannaväljaanne» ja Postimees Naine ühendasid jõud ja ideed! Maria Rannaväli ja Helen Truuverk on meie juures praktikal ning kirjutavad portaalis Postimees Naine kolmapäeviti kell 19, kolm korda kuus. Nii et meelde pole vaja jätta muud kui kolm ja kolm. Ega see pole siin mingi juhus, et meie ühine saade kannab numbrit 303!

Rasked kogemused muudavad vastupidavamaks

«Ma olen teraapias käies seda ka oma terapeudiga arutanud,» mõtiskleb Maria. «Tihti need inimesed, kellel on mingi oma projekt, mille kallal nad on võimelised pikalt nokitsema, neil peab ka mingi kriitiline lapsepõlvetrauma kuskil olema. Kuskil pidi olema mingi tervislik puudujääk, et tekiks vajadus oma energiat kuskile suunata. Ma ise usun seda, et kui sul on liiga mugav lapsena – kõik on olemas, kõik on super –, siis sul ei tekigi seda soovi, et peaks ennast kuskile tõestama minema.» Marial vedas selle poolest, et kui temal tuli 13-aastasena pähe pöörane idee oma Youtube'i kanalit tegema hakata, siis isa suust ei tulnud ühtegi kahtluse alla seadvat sõna. Ainult toetus: näe, siin on sulle kaamera.