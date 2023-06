SUHTED ⟩ Noor naine avaldas põhjuse, miks ta magab oma isa vanuste meestega

«On veel üks põhjus, miks ma nende meestega käin, mida ma tavaliselt neile ei räägi: ma käin nendega kohtamas, sest ma kardan. Minu tõmme nende vastu on osaliselt kui kaitsemehhanism.» Sest kogu meie progressi juures, kõigi õiguste eest, mida naised on võitnud, jääb külge ebamugav tõde, et ühiskonna silmis vananeme me kiiremini kui mehed. Samal ajal kui me kiirustame vananemise suunas, kulgevad meessoost kaaslased graatsiliselt keskikka, kus ühiskond ulatab neile piltlikult öeldes sportauto võtmed. «Nagu üks minu 35-aastane meessoost sõber naeris, kui me alasti tema voodis pärast järjekordset koosveedetud ööd lebasime: «kümne aasta pärast olen ma noorem kui sina.» See on tõsi. Mul ei olnud sellele midagi vastata.» Vaid enese teadvustamine sunnib sellega leppima, isegi kui see on raske.