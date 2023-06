49-aastane kolme lapse isa Olivier Branford kaotas oma litsentsi seetõttu, et tal tekkis 2019.–2020. aastatel rinnaoperatsioonile tulnud patsientidega suhe. Ta külvas haavatavas seisundis naised komplimentidega üle, veendes neid seksuaalsuhtesse astuma.

Ilukirurgi juurde tulnud esimene patsient kurtis, et tal on liiga suurte rindade tõttu pidev seljavalu ja ta vihkab oma välimust. Branford saatis talle sõnumi, milles lubas, et parandab kõik ja õpetab teda oma keha armastama. Pärast seda algas nende vahel suhe.