PÕLETAV VALU ⟩ Naine sai populaarse protseduuri käigus silmadesse keemilise põletuse

Aina ägeneva valu käes kannatanud naine tõttas kohe pärast ripsmepikenduste paigaldust arsti juurde asja kontrollima. Seal selgus, et ta on protseduuri käigus liimiaurudest silmadesse keemilise põletuse saanud. Naisele määrati ravi ning ta saadeti koju taastuma.

LL Lash Lounge kodulehel seisab, et kui silmad on pärast ripsmepikenduste paigaldust punased, on sellel mitu erinevat põhjust. Ripsmeliimi aurude põhjustatud punetus on sageli tingitud sellest, et geelipadjad/teip hõõruvad silma limaskesta. Samuti peaks tehnik kontrollima pinseti survet geelipadjale/teibile, mille tõttu võib silm veidi avaneda ja liimiaurud silma sattuda. Selleks, et liimiaurud ei kahjustaks silma, tuleks protseduuri käigus vältida ka jutustamist.