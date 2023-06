TAEVANE MOELAVA ⟩ Seelikus mehed ja lendavad kuulsused

Lennusaatjate vormil on naisterõivaste ajaloos ainulaadne koht. Pea sada aastat on lennuki pardal tegutsenud daamid olnud lennufirmadele kui kahel jalal kõndiv reklaam ning peegeldanud ajastu moodi. Need kaks punkti on andnud alust luua ainulaadne rõivatüüp, mis tunginud sügavale popkultuuri ja pakkunud moeloojatele loomingulisi väljakutseid.