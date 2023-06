OHTLIKUM KUI SOLAARIUM ⟩ Nii saad end lennukis kõrge UV-kiirguse eest kaitsta

Sulge aken ja kasuta SPF-i

Lennukisse astudes on hea mõte sulgeda esimesena aken ja kanda nahale SPF-i sisaldusega kreemi. Lennukiaknast paistev päike võib näida süütuna, kuid kõrgel õhus on UV-kiirgus kordades kõrgem kui maapinnal. Uuringud on näidanud, et vaid tund aega lennukiga lendamist annab sama kiirguse kui 20 minutit solaariumis, vahendab Yourtango.

Otsi garderoobist välja kompressioonsokid

Sportlaste lemmikud kompressioonsokid võivad ka lennu ajal kasuks tulla. On teada, et need aitavad ära hoida säärte turset ja ennetada veenilaiendite teket. Kompressioonsokkide kandmine lennukis kiirendab vereringet ning pärast lendu on jalgadel mõnusam olla.

Niisuta nahka tavapärasest rohkem

Lendamine kuivatab ülimadala õhuniiskuse tõttu märkimisväärselt näonahka, seega on ülioluline kanda enne reisi näole topeltkogus niisutavat kreemi. Siinkohal tasub silmas pidada, et nahale tuleks kanda kahte erinevat kreemi: esimese kihina enda igapäevast niisutavat kreemi ja seejärel paksema koostisega toitvat kreemi.