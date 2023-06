PERETRAAGIKA ⟩ Naine: mu mehel ei möödu päevagi, kui ta ei joo

«Kõige hullem on see, et ta keeldub tunnistamast, et tal on isegi probleem. Ta kinnitab, et kõik on endiselt kontrolli all, kuid harva möödub mõni päev, kui ta õlut ei joo,» tõdeb naine. Kuigi naine on püüdnud mehega võimalikult leplik olla, et temaga läbi saada, pole see olukorda kuidagi paremaks muutnud.