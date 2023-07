KÕRGE LENNUGA EESTLANNA ⟩ 22-aastaselt juhiks: elus ei vii edasi ainult head hinded

«Kui lõpetad öövahetuse kell 8, aga pead ülikoolis kell 11 olema, siis see annab tunda. Nüüd neli aastat hiljem ma saan öelda, et see kõik oli seda väärt» lausub ääretult motiveeritud ja naerusuine Tallinna Lennujaama reisiterminali äripindade müügijuht, vaid 24-aastane Carol Randlepp .

Istume maha Tallinna Lennujaamas saabunud lendude ala R-Kioskisse. Nõustume mõlemad, et R-Kiosk on just see koht, kus välismaalt tagasi tulles saab selle esimese maitse oma kodumaast taas suhu — lennujaama R-Kioski seljanka viib keele alla, soovitame mõlemad seda kõigile.

Oma noorest vanusest hoolimata on Carol jõudnud kiirelt kaugele. Praegu vastutab ta Tallinna Lennujaama müügiosakonnas reisiterminali tulude eest ja hoolitseb selle eest, et lennujaama pinnal tegutsevatel ettevõtetel nagu näiteks R-Kiosk, oleks lennujaamaga sujuv koostöö. Lisaks töötamisele, sooritab Carol magistriõpinguid TalTechis, tegeleb aktiivselt spordiga ja aitab juhtida ka Lennujaama spordiklubi. Kes tahab see jõuab - Carol on selle ehe näide.

Nimeta seda trendikalt manifesteerimiseks või unistamiseks, aga mul on näiteks üks video, mille tegin enne oma praeguse ametipostile kandideerimist. Ma ütlen selles videos kaamerasse, et ma saan selle müügijuhi ametikoha. Ja nii see läkski.

Caroli tee oma valdkonna spetsialistiks ei toimunud muidugi üle öö. Bakalaureuseõpingute ajal, olles vaid 19-aastane, jäi talle silma Lennujaama klienditoe spetsialisti töökuulutus. Avaldust sisse andes ei olnud ta üldse kindel, et teda sinna valitakse.