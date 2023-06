MÄRGATUD HAAPSALUS ⟩ «Nägin ülekäiguraja ääres vanaprouat – ta proovis üle minna, kuid ei saanud...»

«Sõitsime täna lastega Haapsallu ja sõites Tallinna mnt 3 juures, mis on peaaegu keskusest väljas, nägin ülekäiguraja ääres postile toetuvat vanaprouat. Jäin juba aegsasti seisma, et proua üle lasta. Ta proovis minna, kuid ei saanud...» alustas Kristel Kibuvits-Kallas Facebooki grupis oma postitust.

Kristel kirjeldas, et naine oli jalust nõrk ega suutnud sammugi astuda. Esiti arvas ta, et kuldses eas pensionär on ehk päikesepiste saanud. «Jäin seisma ja küsisin aknast, kas proua vajab abi. Ta ütles, et oleks abi vaja küll,» kirjutas naine. Kristel uuris, kas naine vajab kiirabi, kuid proua kinnitas, et kiirabi tal otseselt vaja ei ole, ent abikäsi kuluks siiski marjaks ära.

Kellegi aitamiseks ei pea olema suur ja tugev – piisab, kui ütled julgustava sõna või ulatad abikäe! Foto: Shutterstock

«Ta vastas, et jalg lihtsalt ei kanna enam, et vist kõndis poodi liiga pika maa. Proua ütles, et ta on tükk aega seal seisnud ja ei saa liikuda ning kahjuks pole ka keegi abi pakkunud,» seisab Facebooki postituses. Nii kupataski Kristel oma lapse esiistmelt taha, aitas pensionäri autosse ning võttis suuna Metsa tänavale, kus vana naine elab.