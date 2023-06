Põhjus, miks ei tohi halva tujuga peeglisse vaadata

Peeglid on võimelised infot endasse koguma ja seda välja peegeldama, seega on oluline meeles pidada, et peeglitesse ei tohiks suhtuda kergekäeliselt.

Miks ei tohi halva tujuga peeglisse vaadata?

Negatiivsus, millega me peeglisse vaatame, säilib ja peegeldub pidevalt tagasi ka siis, kui halb tuju on juba üle läinud. Peeglisse talletunud negatiivsus ei kao sealt kuhugi – see jääb sinu koduseinte vahele ja mürgitab positiivset energiat.

Kui oled näiteks nutmise ajal peeglisse vaadanud, aga ei soovi, et sealt peegelduksid pisarad tagasi, tuleb peegli pind korralikult puhastada.

Motivatsioonikaotus, probleemid isiklikus elus ja rahaasjades võivad tekkida just seetõttu, et sa programmeerid oma elu negatiivseks. «Ma ei saa sellega hakkama», «Mul pole jõudu», «Ma olen halb inimene», «Ma pole piisav» ja teistel sellistel väljenditel on tegelikult suur jõud ja need võivad saada reaalsuseks.

Isegi mõtted, kui need pole positiivsed, võivad kahjustada. See tähendab, et isegi väljaütlemata valu või negatiivsus võib peegelpinnale jäädvustada ja sealt korduvalt tagasi peegelduda.

Kui aga vaatad peeglisse hea tujuga ja mõtled positiivseid mõtteid, peegeldab sulle peeglit tagasi alati positiivne energia.