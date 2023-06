NAISTEJUTUD ⟩ «Vähk on heade inimeste haigus! Nende inimeste haigus, kes mitte kunagi...»

Holistika Instituut tähistab 2023. aasta kevadel 25 aasta juubelit! Selle aja jooksul on holistilises treeningus elamise tarkust õppinud rohkem kui 1200 inimest. Nelja-aastase põhjaliku terapeudikoolituse on sellele lisaks läbinud umbes 150 inimest.

Miks on vaja ennast terviklikult tundma õppida, aktsepteerida nii oma mõistust, emotsioone, keha sõnumeid kui sisemaailma ja hinge? «Sest kõike, millest me oleme teadlikud, seda me saame ise juhtida. Aga millest me teadlikud ei ole, see juhib meid,» ütleb Marina Paula Eberth.

Holistika Instituudi missioon on aidata inimesel olla see, kes ta päriselt on, ning elada elu, milleks ta on loodud. «Nisutera mulda pannes ei oota keegi, et sellest kasvaks kartul,» kirjeldab Marina huumoriga. Aga inimeste maailmas me teeme seda sageli: surume inimese olema see, kes ta tegelikult pole. «Ootuste valguses kasvanud inimestena me ei teagi, kes me oleme. Rahulolematutena võime ekselda kogu elu ja otsida õnne, edu, rikkust või suurt armastust, mõistmata, et tegelikult otsime iseennast. Milline magus tunne on lasta minna kõigel, mis pole meie tõeline olemus, ja jõuda lõpuks iseenda juurde koju!»