Kui partner ei taha seksida, esita talle see üllatav küsimus

Vastumeelsus seksi osas on levinum probleem, kui arvatagi oskad! Paljudel inimestel on oma partneriga sellest teemast raske rääkida, sest sageli kaasneb sellega vääritimõistmine, häbi ja süütunne, vahendab Ilta-Sanomat.

Seksisoovi puudumine ei tähenda, et inimene ei taha üldse seksida, isegi kui intiimne tegevus ei paku teatud elusituatsioonis huvi. Seksi puudumise taga võib olla ka asjaolu, et inimesel on oma partneriga erinevad seksuaalsoovid ja neid on raske klappima saada. On normaalne, et seksuaalsed ihad varieeruvad ja muutuvad koos elusituatsioonidega. Kui inimene ise, kes hetkel voodirõõme ei naudi, oma olukorra üle ei kaeba, pole muretsemiseks põhjust.