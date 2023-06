INTERVJUU ⟩ Psühholoog Rita Rätsepp: laste kiusamine süvenes, kui algas sõda

Näiteks, kui üks lapsevanem on väga autoritaarne (a´la laps räägib siis, kui kana pissib) ja surub last oma käitumise ja sõnumitega alla, tunneb laps, et teda ei armastata, ei kuulata või teda ei ole vaja. Foto: Shutterstock

Kuidas ära tunda, et tegu on tõesti kiusamisega, mitte lihtsalt nääklemisega? On ju küll neid olukordi, kus laps jookseb kaeveldes vanema juurde: see poiss kiusab mind või too tüdruk norib mind…

Tuleb eristada konflikti ja kiusamist. Kiusamine on süstemaatiline regulaarne tegevus, kas siis ühe inimese või grupi poolt kellegi suunas. Näiteks talt võetakse regulaarselt asju ära, visatakse vihikud prügikasti, nimetatakse teda sageli teatud nimedega või pannakse hüüdnimi – kõik see mõjutab last psühholoogiliselt nii, et ta ei taha enam kooli minna, kuna kardab saada uuesti ebameeldiva kogemuse osaliseks. Tõsi, mõnikord ei taha laps ka konflikti pärast kooli minna. Näiteks 4.–6. klassi tüdrukute seas on palju ussitamist, poistega on lihtne – nemad panevad tavaliselt piirid füüsiliselt paika, kuid see pole enamasti kiusamine. Vahel juhtub ka seda, et laps ütleb kodus lapsevanema tähelepanu saamiseks, et teda kiustakse.

Miks saab ühest lapsest kiusaja ja teisest kiusatav?