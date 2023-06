Häirekeskuses töötav 54-aastane vanaema: kõlab karmilt, aga see töö on...

Millised oskused ja omadused peavad häirekeskuse töötajal olema?

Häirekeskuse töötajal peab kindlasti olema kiire tegutsemise oskus. Oskus KUULATA. Oskus mõista ja olla empaatiline. Kindlasti on ülioluline TAHE aidata ja olla vajalik.

Mis paneb selle töö juures silma särama?

Mul on hea tunne peale iga telefonikõnet. Olgu selleks kõneks siis kellegi elu või tervise või vara päästmine – on hea tunne, kui just minu abi vajatakse ja mina oma oskustega saan olla esimeseks abipakkujaks. Iga kõnega on vaja mõista, et teisel pool toru olev inimene vajab just minu abi. Silma paneb särama kellegi aitamine ise vastu midagi soovimata.

Sisekaitseakadeemia päästekorralduse õppejuht Jane Peiponeni sõnul on vajadus päästekorraldajate järele praegu selgelt suurem kui inimeste hulk, kes selle ameti üles leiavad. Miks see nii on?

«Arvatavasti on asi selles, et paljud, kelle tugevustest oleks siin väga kasu, ei mõtlegi, et nad võiksid tulla tööle siseturvalisuse valdkonda. Ometi on see töö sobiv just neile, kel üks või mitu karjääri juba selja taga. Tihti tekib pärast 40nda, 50nda või 60ndagi aasta juubelit mõte, et tahaks edasi teha midagi head, inimesi aidata. Päästekorraldaja töö on sõna otseses mõttes elude päästmine,» ütles Peiponen.