5 asja, millest juunis loobuda, et olla õnnelikum

Lõpeta asjade hilisemaks lükkamine. Kiirustamine pole mõistlik, kuid aeglane elutempo ei pruugi olla nii tõhus. Oluline on oma töö pühendunult ära teha ning alles siis end jäägitult puhkuselainele häälestada.

Kuna suvel on inimestel nagunii pea rohkem laiali, tasub oma tegevused läbi mõelda. Rööprähklemine on peamine probleem teel eduni. Parem on teha üks asi väga hästi kui kaks asja lohakalt.