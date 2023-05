EKSPERIMENT ⟩ 1-2-3 ja voilà! Ehk kuidas nädalaga näonahk imepehmeks ja kirkaks saada

Kui ma loen pudelikeselt lubadust, et nahka uuendav ja kooriv seerum taastab naha tooni ja tekstuuri ning vähendab miimilisi kortse, on see midagi minu jaoks. Ma olen üldiselt näost sile nagu juustukera, aga otsaesisel on miimikakortsud ja mul poleks midagi selle vastu, kui need tiba siledamad oleksid. Pure Peel AHA Solution kooriv seerum on siiralt megamõnus. Ma ei ole eriline seerumite armastaja, sest tüütu on pärast veel kreemitada ja sättida. Kartsin veidi kipitust ja et see ärritab mu nahka, aga asjatu mure. See teeb nahatooni võluväel ühtlaseks, kadusid ketendavad kohad (kulmupiirkonnas ja ninakülgedel), nahk vajas pärast niiskust ja toitu, aga see tõesti on imeline koorija. Hell ja tõhus, minu sõna selle peale.