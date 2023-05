Kethi Uibomägi kolm kuulsat trumpi – särav naeratus, helisev hääl ja ülevoolav optimism – on kõik täiesti ehtsad. Võta kullaproov, kui tahad: naer tuleb siirast rõõmust. Sama ausalt on ta valmis jagama oma väga ränka läbipõlemise lugu. «Kui EMOs toibusin, siis ütlesin arstile: pange mulle ükskõik mida sisse, aga ma pean jalad alla saama!» See juhtus täpselt aasta tagasi.

«Ma käisin ikka väga pimedas kohas ja siiamaani olen alles teel sealt välja,» ütleb Kethi ootamatult vahetult. Miskipärast on meil tavaks kõik elu murekohad võltsnaeratuse fassaadi taha peita. Aga kui miski on ainult ilus – see võrdub alati valega. «Ma tahan sellest rääkida,» otsustab julge ja siiras naine. «Äkki see aitab kellelgi teisel ennast hoida.»