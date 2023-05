Miljonikäibega ettevõtte asutaja Vishen Lakhiani esitles äsja oma raamatu «Buddha ja mässaja» eestikeelset tõlget ning aitab aru saada, mis on tööl edu saavutamise saladus.

Populaarse enesearenguteemalise õppeplatvormi Mindvalley asutaja Vishen Lakhiani jaoks on «Buddha ja mässaja» juba teine New York Times’i bestseller. Raamat räägib mehe isiklikust kogemusest, kuidas ehitada nullist ilma investorite abita üles 100 miljoni dollarilise käibega ettevõte. Autor avab ausalt ka mitmeid raskusi, millega on nii isiklikus elus kui ettevõtte juhina silmitsi seisnud ning kirjutab, kuidas teadlik elamine (mindfulness) on aidanud tal lahendada ka kõige lootusetumaid olukordi ning mis ajendasid ka raamatut kirjutama.

Kuigi reisib sageli, on Lakhianil tihe seos Eestiga – tema lapsed elavad ja õpivad siin. Mees veedab Eestis praegu umbes viis kuud aastast ning ütleb, et siin on hea elada. «Olen enamiku elust elanud Malaisias ja Ameerikas ning oskan hinnata Eesti puhta õhu ja kvaliteetse toidu olulisust. Paljudes teistes maailma piirkondades ei peeta selliseid asju sugugi enesestmõistetavaks. Mul on hea meel, et mu lapsed saavad seda kõike kogeda. Lisaks on Eestis väga ettevõtlikud inimesed, mis teeb siin elamise tõeliselt meeldivaks,» rääkis Lakhiani raamatuesitlusel.