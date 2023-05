EMA-TÜTRE RAHAJUTUD ⟩ Maksudega ära mängi, see maksab valusalt kätte!

Pensionikindlustuse abil makstakse hüvitist pensionil olevatele inimestele. Pension on hüvitis, mida makstakse vanaduse, töövõimetuse ja toitjakaotuse korral. Pensionisüsteemi eesmärk on tagada pensionile läinud inimesele igakuine sissetulek. Eesti Vabariigis on 324 589 pensionäri (sellest 309 034 vanaduspensionäri), mis moodustab 23,9 protsenti rahvastikust.

Hämmastav on asjaolu, et jätkuvalt on olemas siiski inimesi, kes on nõus töötama ümbrikupalga eest, jäädes ilma sotsiaalsetest hüvedest. Eestis on kõrge tööjõus osalemise määr. Rahvastikust (15-74-aastased inimesed) on 73,3 protsenti hõivatud tööga rohkemal või vähemal määral. Selleks, et riik saaks tagada tugeva arstiabi, on iga kodaniku panus maksude maksmisel oluline.